Росол: тай-брейк — это всегда 50 на 50, мне повезло больше

Чех Лукаш Росол прокомментировал свою победу над россиянином Константином Кравчуком на старте «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3) и поделился ожиданиями от встречи с французом Адрианом Маннарино.



«Я боролся за каждое очко, Константин был полон энергии, всё решилось на тай-брейке, а это всегда 50/50, мне повезло больше.



Мы уже встречались пару раз с Адрианом и тренировались несколько раз вместе, поэтому хорошо знаем друг друга. Фаворитом в этой встрече будет Маннарино, но в теннисе побеждает тот, кто выиграет последнее очко. Надеюсь, завтра я смогу показать такой же теннис, как и в сегодняшней встрече», — цитирует Росола пресс-служба турнира.