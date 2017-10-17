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Донской уступил Дутра да Силве на старте «ВТБ Кубок Кремля»

17 октября 2017, вторник. 14:43 Теннис

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях проиграв представителю Бразилии Рожериу Дутра да Силве со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Хозяин кортов 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету бразильца 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Дутра да Силва поспорит с представителем Израиля Дуди Селой.

Кубок Кремля (м) 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 13:15 МСК
Евгений
Донской
Рожериу
Дутра да Силва
3:6 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Донской Кубок Кремля
Новости. Теннис
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