Донской уступил Дутра да Силве на старте «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях проиграв представителю Бразилии Рожериу Дутра да Силве со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Хозяин кортов 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету бразильца 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Дутра да Силва поспорит с представителем Израиля Дуди Селой.