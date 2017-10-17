Соуза в трёх сетах одолел Пэра на старте турнира в Антверпене

Французский теннисист Бенуа Пэр (7) не сумел пробиться во второй круг турнира в Антверпене, в трёх партиях уступив представителю Португалии Жоау Соузе со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7. Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут. Бенуа 15 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Соуза поспорит с представителем Украины Сергеем Стаховским. Турнир завершится 22 октября.

Антверпен. Мужчины. Первый круг

Фрэнсис Тиафо (США, WC) — Флориан Майер (Германия) — 6:3, 6:4.