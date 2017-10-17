Видео. Шарапова выходит на корт на матч с Рыбариковой в Москве

17 октября пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова проводит свой первый матч на соревнованиях «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. Соперницей уроженки Нягани является представительница Словакии Магдалена Рыбарикова.

Посмотреть момент выхода Марии Шараповой на корт можно на «Чемпионате».

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал «ВТБ Кубок Кремля» поспорит с представительницей Франции Ализе Корне. Турнир завершится 22 октября.