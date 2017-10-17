Рыбакина в трёх сетах уступила Бегу на «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Елена Рыбакина (Q) не смогла пробиться во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в трёх партиях проиграв представительнице Румынии Ирине Бегу со счётом 1:6, 6:3, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 38 минут. Хозяйка кортов дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Бегу поспорит с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (4). Турнир завершится 22 октября.