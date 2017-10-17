Фоньини победил Жазири на старте турнира в Стокгольме

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (6) вышел во второй круг турнира в Стокгольме, в двух партиях обыграв представителя Туниса Малека Жазири со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. Фабио 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стокгольме Фоньини поспорит с победителем поединка Леонардо Майер (Аргентина) — Элиас Имер (Швеция, WC).