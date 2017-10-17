Первым соперником Андерсона на турнире в Стокгольме будет Чхун Хён

Представитель Южной Кореи Чхун Хён пробился во второй круг турнира в Стокгольме, в двух партиях обыграв венгра Мартона Фучовича (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут. Чхун Хён 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стокгольме Чхун Хён поспорит с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, посеянным под вторым номером.