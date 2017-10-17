Шарапова проиграла Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух сетах проиграв представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой (8) со счётом 6:7 (3:7), 4:6. Матч продолжался 1 час 55 минут. Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Магдалены 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Рыбарикова — Шарапова на «ВТБ Кубок Кремля».

За выход в четвертьфинал Рыбарикова поспорит с француженкой Ализе Корне.