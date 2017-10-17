Бычкова: матч Шараповой с Рыбариковой мог повернуться в любую сторону

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала поражение Марии Шараповой от словачки Магдалены Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля». Напомним, что в воскресенье Шарапова победила на турнире в Тяньцзине (Китай), а Рыбарикова проиграла в финале соревнований в Линце (Австрия).



«В каких-то моментах просто не повезло. Рыбарикова в предыдущем финале выступала на таком же покрытии, что и на «ВТБ Кубке Кремля», возможно, это сыграло ей на руку. Матч был ровный, всё могло повернуться как в одну, так и в другую сторону. Большой неожиданностью это назвать нельзя. Ожидался тяжёлый матч, все надеялись, что он сложится в пользу Марии, но не сложилось», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Бычкова: для Шараповой было важно начать выигрывать, завоёвывать титулы