Беранкис обыграл Лайовича и может встретиться с Рублёвым на «ВТБ Кубок Кремля»

Литовец Ричардас Беранкис (SR) вышел во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв серба Душана Лайовича в двух партиях — 6:3, 7:6 (7:2).



Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. Беранкис выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Лайович 6 раз подал навылет, сделал 3 двойные и не заработал ни одного брейк-пойнта.



Следующим соперником Беранкиса может стать россиянин Андрей Рублёв (5), которому для этого нужно обыграть Филипа Краиновича из Сербии. Отметим, что Беранкис сейчас занимает 169-ю строчку рейтинг-листа и играет в Москве по сохранённому рейтингу.