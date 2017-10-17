Вердаско легко обыграл Хасе в первом круге турнира в Стокгольме

Испанец Фернандо Вердаско (8) легко вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Стокгольме, разгромив голландца Робина Хасе со счётом 6:3, 6:1.



Матч продлился всего 47 минут. Вердаско трижды подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Хасе 1 эйс и 1 двойная ошибка. Брейк-пойнтов у Робина не было.



Следующий соперник Фернандо определится в поединке между словаком Лукашем Лацко (Q) и эстонцем Юргеном Зоппом (LL). Затем Вердаско может встретиться с южноафриканцем Кевином Андерсоном (2).