Шарапова: Рыбарикова сегодня играла умно, грамотно, доставала много мячей

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от словачки Магдалены Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:7 (3:7), 4:6.



«Что у меня сегодня не получилось? Мне показалось, что она сегодня играла умно, грамотно, доставала много мячей. Может быть, я не была готова к этому так, как должна была. Прошло только 45 минут после матча, и я ещё не анализировала всё подробно. Но она здорово играла», — сказала Шарапова в ответ на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Шарапова проиграла Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»