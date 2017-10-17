Касаткина победила Павлюченкову и встретится с Синяковой на «ВТБ Кубке Кремля»

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй раунд турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову (5) в двух партиях — 7:6 (7:2), 6:1.



Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Касаткина выполнила 4 эйса, сделала 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 2 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующей соперницей Касаткиной станет чешка Катержина Синякова, которая накануне разгромила хорватку Донну Векич — 6:2, 6:0.