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Броэди победила Марию в первом круге турнира в Люксембурге

17 октября 2017, вторник. 19:07 Теннис

Британка Наоми Броэди (LL) вышла во второй круг турнира категории WTA International в Люксембурге, победив немкуТатьяну Марию (6) в двух партиях — 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 55 минут. Броэди 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Марии 5 эйсов и 3 двойные ошибки. Брейк-пойнтов у Татьяны не было.

Следующей соперницей Броэди станет либо румынка Михаэла Бузэрнеску (SE), либо немка Сабина Лисицки (WC).

Также во второй раунд пробилась француженка Полин Пармантье (Q), обыгравшая румынку Монику Никулеску со счётом 7:5, 6:3.

Люксембург 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 15:30 МСК
Наоми
Броэди
Татьяна
Мария
6:2 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
17 октября 2017, вторник
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