Гоффен сыграет с Тиафо, Цонга — с де Шеппером на турнире в Антверпене

Завершилось несколько матчей на турнире категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия). Американец Фрэнсис Тиафо (WC) обыграл немца Флориана Майера в двух партиях — 6:3, 6:4 и станет первым соперником бельгийца Давида Гоффена на этих соревнованиях. Напомним, что Гоффен претендует на одну из четырёх оставшихся путёвок на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.



Американец Эрнесто Эскобедо нанёс поражение канадцу Денису Шаповалову — 7:6 (7:5), 6:4. Следующим соперником Эскобедо будет аргентинец Диего Шварцман (4).



Грек Стефанос Циципас (Q) победил уругвайца Пабло Куэваса (6) в двух сетах — 6:1, 6:4. Отметим, что Куэвас не выиграл ни одного матча на уровне ATP после выхода в третий круг «Ролан Гаррос», то есть за последние 4,5 месяца. Во втором круге Циципас встретится с хорватом Иво Карловичем.



Наконец, француз Кенни де Шеппер (Q) разгромил боснийца Алдина Шеткича (Q) со счётом 6:2, 6:1. В следующем круге он сыграет со своим соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой, который из-за травмы пропустил всю азиатскую серию турниров.