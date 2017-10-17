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Гоффен сыграет с Тиафо, Цонга — с де Шеппером на турнире в Антверпене

17 октября 2017, вторник. 19:39 Теннис

Завершилось несколько матчей на турнире категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия). Американец Фрэнсис Тиафо (WC) обыграл немца Флориана Майера в двух партиях — 6:3, 6:4 и станет первым соперником бельгийца Давида Гоффена на этих соревнованиях. Напомним, что Гоффен претендует на одну из четырёх оставшихся путёвок на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

Американец Эрнесто Эскобедо нанёс поражение канадцу Денису Шаповалову — 7:6 (7:5), 6:4. Следующим соперником Эскобедо будет аргентинец Диего Шварцман (4).

Грек Стефанос Циципас (Q) победил уругвайца Пабло Куэваса (6) в двух сетах — 6:1, 6:4. Отметим, что Куэвас не выиграл ни одного матча на уровне ATP после выхода в третий круг «Ролан Гаррос», то есть за последние 4,5 месяца. Во втором круге Циципас встретится с хорватом Иво Карловичем.

Наконец, француз Кенни де Шеппер (Q) разгромил боснийца Алдина Шеткича (Q) со счётом 6:2, 6:1. В следующем круге он сыграет со своим соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой, который из-за травмы пропустил всю азиатскую серию турниров.

Антверпен 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 14:50 МСК
Флориан
Майер
Фрэнсис
Тиафо
3:6 4:6
Антверпен 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 15:50 МСК
Эрнесто
Эскобедо
Денис
Шаповалов
7:6 6:4
Антверпен 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 16:00 МСК
Стефанос
Циципас
Пабло
Куэвас
6:1 6:4
Антверпен 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 17:30 МСК
Алдин
Шеткич
Кенни
де Шеппер
2:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Денис Шаповалов Жо-Вильфрид Цонга Иво Карлович Пабло Куэвас Флориан Майер
Новости. Теннис
17 октября 2017, вторник
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