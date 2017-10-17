Рублёв проиграл Краиновичу в стартовом раунде «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянин Андрей Рублёв (5) не сумел выйти во второй раунд домашнего турнира — «ВТБ Кубка Кремля», проиграв сербу Филипу Краиновичу (Q) со счётом 5:7, 6:7 (6:8). Вторую партию Андрей проиграл с двойного сетбола на тай-брейке.



Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Краинович 15 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 10. На счету Рублёва 7 эйсов, 6 двойных и 5 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Краинович, который в ходе матча подвернул ногу, сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом (SR).