Шарапова: я люблю теннис и надеюсь, что смогу выступать ещё много лет

Россиянка Мария Шарапова рассказала о желании завершить сезон-2017 в Москве и о том, что хочет играть в теннис ещё много лет.



«Нет ли сожалений по поводу того, что приехала сюда с учётом прилета накануне в 5 утра? Совершенно нет. Я очень хотела закончить свой сезон в Москве. Как вы знаете, я не выступала здесь уже десять лет из-за того, что всё время готовилась к Итоговому чемпионату WTA. Это важный, крупный турнир, и из-за него я редко играю на родине. К счастью, в этом году у меня была возможность сыграть здесь.



Конечно, это был третий турнир за три недели, и если бы он проходил не в Москве, я бы здесь не сыграла — особенно после пяти матчей в Чжухае. Но я боролась, старалась победить в этом матче.



Я не знаю, сколько ещё лет буду играть, но если Бог даст сил и здоровья, то надеюсь, что смогу выступать ещё много лет. Как вы видите, я очень люблю теннис, стремлюсь становиться всё лучше как игрок, с каждой тренировкой. Из-за этого я и играю в теннис. Конечно, сегодня был тяжелый день — неприятно проигрывать дома — но я знаю, что впереди у меня ещё много лет», — передаёт слова Шараповой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Шарапова проиграла Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»