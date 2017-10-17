Куницын: Рублёв доминировал во втором сете, но не использовал свои шансы

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын прокомментировал поражение Андрея Рублёва от серба Филипа Краиновича в первом круге «ВТБ Кубка Кремля».



«Рублёв провёл неплохой матч. Поначалу, может быть, неудачно принимал, но во втором сете полностью доминировал, создал много моментов, имел два сетбола. К сожалению, свои шансы он не использовал. Соперник, получив первый же матчбол, рискнул и попал. К сожалению, и Андрей, и Женя Донской имели сегодня хорошие шансы, но не реализовали моменты, которые сами создали. Счёт не соответствует показанной игре. Если бы Рублёв взял второй сет, то в третьем стал бы действовать более раскованно и выиграл. Но нужно отдать должное Краиновичу. Увы, россияне пока не выигрывают», — сказал Куницын в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Шахову.