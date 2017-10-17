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Рублёв: соперник играл очень прилично, особенно на брейк-пойнтах и сетболах

17 октября 2017, вторник. 23:09 Теннис

Андрей Рублёв прокомментировал поражение от серба Филипа Краиновича в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» и поделился планами на оставшуюся часть сезона.

«Можно сказать, немного не повезло, потому что все эти моменты, которые были, особенно во втором сете, – брейк-пойнты, сетболы — он здорово отподавал, всё отыграл. Просто немного не сложилось. Он очень прилично сегодня играл. Просто пару мячей не сложилось. Не знаю. Москва, видимо, — не очень счастливое для меня место.

Сказалась ли травма соперника во втором сете, долгий перерыв на медицинскую паузу? Я тот гейм выиграл. Наверное, не сильно сказалась. А насколько у него серьёзная травма была, не знаю. Может, он в начале что-то и почувствовал. Но потом, думаю, точно разбегался, потому что бегал так же быстро, как и до того. Так что не думаю, что там что-то серьёзное.

Какие ожидания от турнира в Милане? Никаких ожиданий нет. Приятно, что я квалифицировался на такой турнир. Но с самого начала было известно, что 8 игроков, которые квалифицируются на этот турнир, должны стоять в топ-60, плюс-минус. Так что факт, что я квалифицировался туда, означает, что я высоко стою в топ-100. В этом плане это безумно приятно, и надо продолжать работать в том же направлении и стараться прогрессировать.

Изменился ли график на остаток турнира в связи с ранним проигрышем в Москве? Нет, это никак не повлияет. Календарь всё тот же. Сейчас лечу в Вену, потом — Париж, Милан, и на этом сезон закончен», — ответил Рублёв на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова на пресс-конференции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Кубок Кремля
Новости. Теннис
17 октября 2017, вторник
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