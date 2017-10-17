Лисицки на двух тай-брейках обыграла Бузэрнеску на турнире в Люксембурге

Немка Сабина Лисицки (WC) пробилась во второй круг турнира категории WTA International в Люксембурге, победив румынку Михаэлу Бузэрнеску (SE) на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). В первой партии Михаэла, отыгравшись с 0:3, не подала на сет при счёте 5:4, а во второй вела — 4:1.



Поединок продлился 1 час 55 минут. Лисицки сделала 3 эйса, 8 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Бузэрнеску также 3 подачи навылет и 8 двойных. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 14.



За выход в четвертьфинал Лисицки сразится с британкой Наоми Броэди (LL), которая уверенно победила немку Татьяну Марию (6).