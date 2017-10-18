Гаврилова стала последней участницей 2-го круга «ВТБ Кубка Кремля»

Стали известны все участницы второго круга турнира категории WTA Premier «ВТБ Кубка Кремля». В последнем матче первого раунда представляющая Австралию Дарья Гаврилова (6) переиграла чешку Кристину Плишкову в трёх партиях — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.



Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Гаврилова сделала 7 эйсов, 7 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 18. На счету Плишковой 11 подач навылет, 10 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.



Следующей соперницей Гавриловой станет белоруска Вера Лапко.



Напомним, из россиянок во второй круг вышли Дарья Касаткина, которая встретится с чешкой Катержиной Синяковой, и Елена Веснина с Натальей Вихлянцевой — сыграют друг с другом.