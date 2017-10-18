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Феррер одержал волевую победу над Травальей в первом круге турнира в Антверпене

18 октября 2017, среда. 00:27 Теннис

Испанец (5) Давид Феррер пробился во второй круг турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), одержав волевую победу над итальянцем Стефано Травальей (Q) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Поединок продлился 2 часа 25 минут. Феррер сделал 4 эйса, 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Травальи 3 подачи навылет, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Соперником Феррера по второму раунду станет либо бельгиец Стив Дарси, либо немец Седрик-Марсель Штебе. Отметим, что их матч — единственный в первом круге, который оставлен на среду.

Антверпен 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 19:45 МСК
Стефано
Травалья
Давид
Феррер
6:4 4:6 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Феррер
Новости. Теннис
18 октября 2017, среда
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