Феррер одержал волевую победу над Травальей в первом круге турнира в Антверпене

Испанец (5) Давид Феррер пробился во второй круг турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), одержав волевую победу над итальянцем Стефано Травальей (Q) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).



Поединок продлился 2 часа 25 минут. Феррер сделал 4 эйса, 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Травальи 3 подачи навылет, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



Соперником Феррера по второму раунду станет либо бельгиец Стив Дарси, либо немец Седрик-Марсель Штебе. Отметим, что их матч — единственный в первом круге, который оставлен на среду.