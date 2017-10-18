Шарапова: болельщики в Москве были невероятными, я нигде не испытывала подобного

Россиянка Мария Шарапова, проигравшая словачке Магдалене Рыбариковой в первом круге московского турнира «ВТБ Кубок Кремля», отметила невероятную поддержку болельщиков.



«Этот приезд, увы, получился коротким. Но болельщики были невероятными. Я никогда не испытывала подобного ни на одном турнире. Это нечто! Спасибо, Москва!!» — написала Шарапова в своём «твиттере».

Напомним, что Шарапова приехала на «ВТБ Кубок Кремля» впервые с 2007 года. В основном она не выступала на домашнем турнире в связи с подготовкой к Итоговому чемпионату WTA, стартующему сразу после московского соревнования.