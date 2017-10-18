Надаль снялся с турнира в Базеле из-за проблем с коленями

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, за последние две недели победивший на турнире категории ATP 500 в Пекине и дошедший до финала «Мастерс 1000» в Шанхае, снялся с соревнований ATP 500 в Базеле (Швейцария) по рекомендации врачей.



«В Барселоне Надаль проконсультировался с докторами из своей команды и, к сожалению, был вынужден сняться с Базеля. Согласно заключению врачей у него возникли проблемы из-за перегрузки коленей. Эти проблемы уже беспокоили его в Шанхае, поэтому он принял решение поберечь здоровье. Соответственно первым сеяным в Базеле теперь станет другой игрок, доминирующий в сезоне-2017, — Роджер Федерер», — сообщается в официальном пресс-релизе турнира.