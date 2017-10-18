Лидер посева Кербер проиграла Пуиг на старте турнира в Люксембурге

Немка Анжелика Кербер (1) не смогла выйти во второй круг турнира в Люксембурге, проиграв пуэрториканке Монике Пуиг со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету олимпийской чемпионки 2016 года 7 эйсов и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Люксембурге Пуиг поспорит с представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк (Q). Турнир завершится 22 октября.