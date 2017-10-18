Бертенс: во втором сете я смогла вернуться в игру благодаря подаче

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями после победы над чешкой Денисой Аллертовой в первом круге турнира в Люксембурге со счётом 6:4, 7:5.

«Думаю, я сыграла очень хорошо. Особенно я довольна своей подачей. Я медленно входила во второй сет, но смогла вернуться в игру благодаря подаче. Это стало ключевым моментом сегодня», — приводит слова Бертенс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Люксембурге Кики, посеянная под вторым номером, поспорит с представительницей Германии Андреа Петкович.