Джокович и Федерер вошли в число кандидатов на приз «Любимцу болельщиков»

Официальный «твиттер» ATP по итогам предварительного голосования представил список кандидатов на звание «Любимца болельщиков». На эту награду претендуют аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, болгарин Григор Димитров, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и представитель Бельгии Давид Гоффен. Голосование завершится 6 ноября.

Фото доступно в «твиттере» ATP.

По условиям конкурса в список претендентов могут войти только теннисисты из топ-25 чемпионской гонки ATP-тура по состоянию на 11 сентября 2017 года.