Рыбарикова: это не просто очередная победа. Не каждый год побеждаешь Шарапову

Словачка Магдалена Рыбарикова поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Марией Шараповой в первом круге «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Дело не только в том, что я победила. Я хорошо играла в полуфинале Уимблдона, была в топ-30 и скоро, вероятно, буду игроком топ-20. Это был потрясающий год: я начинала на 410-м месте, а сейчас — в топ-20. Ещё одной задачей было попадание в основную сетку Australian Open, а теперь я там буду сеяной.

Конечно, это не просто очередная победа. Не каждый год побеждаешь Марию Шарапову, тем более на домашнем для неё стадионе, перед домашней публикой. Это было потрясающее чувство, будто я играю матч Кубка Федераций. Стадион болел за Марию, но это было совершенно естественно.

Я хорошо тактически играла: знала, что именно ей доставляет неприятности. Я старалась агрессивно играть, хорошо подавать, чтобы заработать так называемые лёгкие очки, старалась не давать ей входить в свой любимый ритм и не позволяла ей играть агрессивно. Со своей стороны я старалась сосредоточиться на хорошем приёме и варьировала ритм игры, ей это не очень нравится.

Могу сказать, что было очень трудно приспособиться, потому что в Линце очень медленное покрытие, а здесь гораздо быстрее: я как раз такое покрытие и люблю. Но я только в девять вечера приехала, и у меня было всего 25 минут на тренировку. Шарапова, независимо от рейтинга, является фаворитом в любом матче. Не могу сказать, что вышла очень свежей после Линца, но я боролась», — цитирует Рыбарикову официальный сайт турнира.