Пуиг: ближе в концу года я почувствовала себя увереннее

Пуэрториканка Моника Пуиг поделилась впечатлениями после победы над немкой Анжеликой Кербер в первом круге турнира в Люксембурге со счётом 6:3, 6:4.

«Я прекрасно себя чувствовала на корте. Мы с Кербер встречались пять раз, так что отлично знали друг друга. Я просто вышла на корт с желанием сыграть как можно лучше, в своей манере. Я хотела сохранить настрой на протяжении всей встречи. Кажется, у меня всё получилось прекрасно.

Ближе в концу года я стала находить свою форму и почувствовала себя увереннее. Я знаю, что могу играть на таком уровне, просто потребовалось время. Я очень рада победе, но это был лишь матч первого круга. Надеюсь, я смогу дойти до финала, а для этого требуется провести ещё несколько матчей. Я буду на этом сосредоточена», — цитирует Пуиг официальный сайт тура.