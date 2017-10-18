Павлюченкова: думали, что финал в Гонконге отменят, я даже уже села поесть

Россиянка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в первом круге «ВТБ Кубок Кремля» своей соотечественнице Дарье Касаткиной со счётом 6:7 (2:7), 1:6, призналась, что на её игре сказался тяжёлый победный финал турнира в Гонконге с австралийкой Дарьей Гавриловой, а также оценила своё выступление в сезоне.

«Финал отнял много сил, мы не собирались играть вообще. Говорили, что матч отменят, нас не выпускали на корт, был тайфун в восемь баллов. И в последний момент – я уже села поесть – мне сказали, что надо идти на корт.

Сезон был неплохой. Я немного смазала середину сезона, «Ролан Гаррос», Уимблдон провела неудачно. Всегда хочется играть лучше, но нужно больше работать, тренироваться», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.