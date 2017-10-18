Стрыцова: Плишкова сказала, что хочет работать с моим тренером. Он согласился

Чешка Барбора Стрыцова прокомментировала информацию о том, что её тренер Томаш Крупа станет новым наставником Каролины Плишковой.

«Это правда. Журналисты уже получили эту информацию, и я её подтверждаю. После US Open Каролина сказала, что хотела бы работать с моим тренером. Её менеджер обратился к Крупе. Затем Томаш написал мне сообщение, в котором признался, что принял предложение. Узнать об этом таким образом было неприятно, но я понимаю, что такая работа была ему интересна.

Мы с тренером договорились поработать на азиатских турнирах. Когда у меня будет новый тренер, вы всё узнаете», — написала Стрыцова в своём «фейсбуке».