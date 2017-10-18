Села стал первым четвертьфиналистом «ВТБ Кубок Кремля»

Израильтянин Дуди Села пробился в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Дуди 5 раз подал навылет и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Села поспорит с победителем противостояния Лукаш Росол (Чехия, Q) — Адриан Маннарино (Франция, 3). Турнир завершится 22 октября.