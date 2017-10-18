Уотсон победила Контавейт и сыграет с Мертенс на турнире в Люксембурге

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (3) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях проиграв представительнице Великобритании Хитер Уотсон со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Анетт дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Уотсон поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс (5), которая одолела американку Мэдисон Бренгл со счётом 6:2, 0:6, 6:3.