Родина проиграла Виттёфт во втором круге турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях проиграв представительнице Германии Карине Виттёфт со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Виттёфт поспорит с победительницей матча Андреа Петкович (Германия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 2).