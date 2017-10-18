Башич пробился во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Боснийский теннисист Мирза Башич (Q) пробился во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». Его соперник по матчу стартового раунда — представитель Словении Блаж Кавчич — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:3, 3:6, 1:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут. Мирза 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Башич поспорит с представителем Сербии Ласло Джере.