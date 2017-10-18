18 эйсов не спасли Стаховского от поражения в матче с Соузой в Антверпене

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Антверпене, в трёх партиях проиграв представителю Португалии Жоау Соузе со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 2 минуты. Сергей 18 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Соуза поспорит с победителем матча Рубен Бемельманс (Бельгия) — Ник Кирьос (Австралия, 3).