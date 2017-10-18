Гаврилова снялась по ходу матча с Лапко на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Белорусская теннисистка Вера Лапко (Q) вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Её соперница по матчу второго раунда — представительница Австралии Дарья Гаврилова (6) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 1:3. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Вера совершила 1 двойную ошибку и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Дарьи 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Лапко поспорит с представительницей Румынии Ириной Бегу. Турнир «ВТБ Кубок Кремля» завершится 21 октября.