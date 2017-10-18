Вердаско вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Испанский теннисист Фернандо Вердаско (8) вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, в двух сетах обыграв представителя Эстонии Юргена Зоппа (LL) со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 12 минут. Фернандо трижды подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Вердаско поспорит с победителем матча Чхун Хён (Южная Корея) — Кевин Андерсон (ЮАР, 2).

Стокгольм. Мужчины. Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Мариуш Копил (Румыния) — 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (14:12).