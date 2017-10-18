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Беннето разгромил Лааксонена во втором круге турнира в Антверпене

18 октября 2017, среда. 16:48 Теннис

Французский теннисист Жюльен Беннето вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, в двух партиях разгромив представителя Швейцарии Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность поединка составила 54 минуты. Жюльен 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 7 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Беннето поспорит с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2) — Кенни де Шеппер (Франция, Q).

Антверпен 2017. 2-й круг
18 октября 2017 года, среда. 15:35 МСК
Генри
Лааксонен
Жюльен
Беннето
1:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жюльен Беннето
Новости. Теннис
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