Беннето разгромил Лааксонена во втором круге турнира в Антверпене

Французский теннисист Жюльен Беннето вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, в двух партиях разгромив представителя Швейцарии Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность поединка составила 54 минуты. Жюльен 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 7 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Беннето поспорит с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2) — Кенни де Шеппер (Франция, Q).