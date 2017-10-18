Ларссон одолела Хаддад-Майю и встретится с Пармантье на турнире в Люксембурге

Шведская теннисистка Юханна Ларссон пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге, в трёх партиях обыграв бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (7) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Матч продолжался 2 часа 19 минут. Юханна 7 раз подала навылет и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Люксембурге Ларссон поспорит с француженкой Полин Пармантье (Q), которая обыграла представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг со счётом 7:5, 6:1.