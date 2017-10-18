Дзаламидзе и Кнолль с победы стартовали на турнире в Люксембурге в паре

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолль с победы стартовали на турнире в Люксембурге в парном разряде. В матче первого круга Дзаламидзе и Кнолль в трёх сетах обыграли третью пару соревнований, бельгийку Элисе Мертенс и голландку Деми Схурс, со счётом 6:3, 5:7, 10:7. Матч продолжался 1,5 часа. 24-летняя Дзаламидзе и 25-летняя Кнолль 2 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Мертенс и Схурс 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 4 брейка.