В «Олимпийском» прошла презентация новой книги о теннисных ракетках и струнах

18 октября в «Олимпийском» состоялась пресс-конференция, приуроченная к выходу новой книги «Всё о ракетках и струнах: настольная книга теннисиста». В конференции приняли участие автор книги, ведущий российский стрингер Виктор Громов, а также его соавторы: президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Филипп Тарпищев, а также известный теннисный журналист Евгений Федяков. Это уже второй, дополненный, экземпляр книги, вышедшей ещё в 2006 году. Главная задача книги – систематизация всех видов ракеток, и в особенности – их скрытых характеристик.

«Идея издания книги пришла после поездок по регионам России и разговоров с тренерами и любителями тенниса. Много вопросов в ней связано с проблемами травматизма, в особенности – детского, когда детям неправильно дают в руки ракетку», – передаёт слова Громова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Участники пресс-конференции ответили на вопросы о возможности изобретения новых материалов для струн, о причинах, по которым в России не занимаются собственным производством теннисных ракеток, о причинах появления неквалифицированных тренеров, которые не в состоянии помочь спортсменам с выбором ракеток.

«Шансов среди производителей ракеток у нас нет, потому что ни одна созданная в России фабрика не выдержит конкуренции с другими производителями. Надо купить завод и быть конкурентоспособным. 20 лет назад мы делали ракетки, в том числе знаменитый «Гигант», но они не смогли выдержать конкуренции на рынке», – отметил Шамиль Тарпищев.

После мероприятия автор и участники конференции подписали экземпляры книги всем желающим.