Маннарино вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Росола

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга третий сеяный Маннарино в двух сетах обыграл чеха Лукаша Росола, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3,7:6 (7:4). Матч продолжался 1,5 часа. Маннарино 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Росола 6 эйсов, 3 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» Маннарино сыграет с израильтянином Дуди Селой.