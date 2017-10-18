Шарапова стала лучшей спортсменкой недели по версии слушателей «Спорт FM»

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели. На минувшей неделе в голосовании приняли участие более тысячи слушателей «Спорт FM» и выбрали лучшего спортсмена.



На этой неделе четвёртую строчку рейтинга заняли сразу два спортсмена: пляжные волейболисты Максим Сиволап и Игорь Величко, выигравшие этап Мирового тура, набрали 7,5% голосов. На третьей позиции расположился нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Россиянин установил клубный рекорд по количеству голевых передач в первых пяти матчах сезона. Впечатляющую статистику хоккеиста оценили 18,8% проголосовавших.



Борьба за первое место длилась до последнего. Её лидерами стали теннисистка Мария Шарапова и хоккеист Алмаз Миргазов. 7 мячей на Кубке мира по хоккею с мячом и серебро турнира стало главным достижением недели для 31,9% слушателей «Спорт FM». Шарапова обогнала хоккеиста «Енисея» менее чем на 6%. Первую победу теннисистки на турнире WTA после возвращения в большой спорт оценили 37,5% проголосовавших. Популярность Марии Шараповой явно сыграла на руку спортсменке в борьбе за симпатии слушателей и пользователей соцсети «ВКонтакте». Для сравнения: другая теннисистка рейтинга «Спорт FM» Анастасия Павлюченкова, выигравшая турнир WTA, набрала лишь 4,3% голосов, заняв пятую позицию среди номинантов.



Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 23 октября начиная с 20:00 мск.