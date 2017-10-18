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Джумхур вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», одолев Бхамбри

18 октября 2017, среда. 19:41 Теннис

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга шестой сеяный Джумхур в трёх сетах обыграл Юки Бхамбри из Индии, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 7:5, 6:4. Матч продолжался 2 часа 27 минут. Джумхур 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету Бхамбри 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

За выход в полуфинал Джумхур сыграет с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия, 4) — Андреас Сеппи (Италия).

Кубок Кремля (м) 2017. 2-й круг
18 октября 2017 года, среда. 12:00 МСК
Юки
Бхамбри
Дамир
Джумхур
6:4 5:7 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кубок Кремля
Новости. Теннис
18 октября 2017, среда
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