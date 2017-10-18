Джумхур вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», одолев Бхамбри

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго круга шестой сеяный Джумхур в трёх сетах обыграл Юки Бхамбри из Индии, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 7:5, 6:4. Матч продолжался 2 часа 27 минут. Джумхур 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету Бхамбри 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

За выход в полуфинал Джумхур сыграет с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия, 4) — Андреас Сеппи (Италия).