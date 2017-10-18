Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в паре с Лапко

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В паре с белоруской Верой Лапко Потапова в четвертьфинальном матче в двух сетах уступила первым сеяным чешке Андреа Главачковой и Тиме Бабош из Венгрии со счётом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 12 минут. Лапко и Потапова 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Главачковой и Бабош 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков.