Броэди вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге, обыграв Лисицки

Британская теннисистка Наоми Броэди вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге. В матче второго круга Броэди, выступающая на соревнованиях в качестве «лаки-лузера», в трёх сетах переиграла немку Сабину Лисицки, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа 12 минут. Броэди 9 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Лисицки 8 эйсов, 7 ошибок на подаче и 3 брейка.

За выход в полуфинал Броэди сыграет с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q).