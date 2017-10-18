Конта рассталась с тренером Фиссеттом и завершила сезон

Британская теннисистка Йоханна Конта рассталась со своим тренером и заявила, что больше не выступит на турнирах до окончания текущего сезона, так как будет восстанавливаться после травмы левой ноги, сообщает АР. Ранее 10-я ракетка мира снялась с двух турниров подряд — с соревнований в Гонконге и Москве.

Британка начала сотрудничество с Вимом Фиссеттом накануне сезона-2017, в ходе которого она выиграла турнир в Майами и вышла в полуфинал Уимблдона в июле. Расставание с тренером произошло по обоюдному согласию после того, как Конта проиграла стартовые матчи на пяти турнирах подряд. Конта заявила, что с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на то что не смогла отобраться на Итоговый турнир WTA, который стартует 23 октября.