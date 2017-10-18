Стройные ножки Касаткиной и российское дерби — в фотообзоре дня Кубка Кремля

18 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве состоялись очередные матчи XXVIII Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 6:2, 2:6. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала турнира, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:3. В российском дерби в рамках первого круга соревнований Даниил Медведев в трёх сетах обыграл соотечественника Андрея Кузнецова со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (8:6).



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии третьего игрового дня основной сетки Кубка Кремля — 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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