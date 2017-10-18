Новым участником «ВТБ Кубка Кремля» стала кошка

На «ВТБ Кубке Кремля» в «Олимпийском» появился новый участник соревнований — как в женском, так и в мужском разряде. Уже дважды корт посещала кошка. 17 октября вечером животное перебежало игровую площадку рядом с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой, которая завершала второй сет в матче первого круга с чешкой Кристиной Плишковой.

Видео доступно в официальном «твиттере» WTA.

А сегодня усатое и полосатое создание помогло Дамиру Джумхуру из Боснии и Герцеговины, во время матчболов в матче второго круга против Юки Бхамбри из Индии.

Видео доступно в официальном «инстаграме» Tennis TV.